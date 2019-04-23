Zamalek Today بث مباشر… مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-4-2019 يلا...

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تشكيل الزمالك وبيراميدز لقمة اليوم في الدوري المصري محمد إبراهيم بديلًا لفرجاني ساسي في خطة كريستيان جروس، وبيراميدز بنفس تشكيل مباراة الأهلي باستثناء عودة علي جبر وعمر خربين

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