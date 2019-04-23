تشكيل بيراميدز.. كينو والسعيد وخربين في قيادة الهجموم أمام الزمالك

كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري

أعلن رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة الزمالك، ضمن المباراة الموجلة من الجولة 26.

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وجاءت تشكيلة بيراميدز كالتالي:

أحمد الشناوي، عمرو ميداني، عمر جابر، رجب بكار، علي جبر، دونجا، عبدالله السعيد، تراوري، محمد فاروق، كينو، خربين.

ويخوض الزمالك مباراة قوية ومصيرية أمام بيراميدز في الجولة الـ26 على ملعب الدفاع الجوي، حيث يدخل الأبيض وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز...