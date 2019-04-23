مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز وكهربا على دكة البدلاء

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام بيراميدز، مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري. وفيما يلي تشكيلة الزمالك: حراس المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: عبدالله جمعة، الونش، محمود علاء، النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، زيزو، محمد إبراهيم، يوسف أوباما، إبراهيم حسن. الهجوم: عمر السعيد. فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: محمد عبد الغني، محمود عبد العزيز، كهربا، عماد السيد، محمد عنتر، بهاء مجدي، أيمن حفني.

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