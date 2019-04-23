ناصر ماهر حارسا على دكة الأهلي أمام المصري البورسعيدي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيام طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر بتدريب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر على مركز حراسة المرمى. ويعاني الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي من نقص حاد في مركز حراسة المرمى، حيث يغيب محمد الشناوي للإيقاف وشريف إكرامي للإصابة. وارتدى ناصر “جوانتي” حراس المرمى وقام طارق سليمان بتسديد الكرات عليه، بجانب أحمد الشيخ وزميله صلاح محسن. ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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