لاعب ليفربول يعترف: للمرة الأولى في حياتي سأقوم ذلك

اعترف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أنه ينوي مؤازرة مانشستر يونايتد مساء الأربعاء للمرة الأولى في حياته.

ليفربول بحاجة قوية إلى تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أو الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الديربي على ملعب أولد ترافورد من أجل أن يحقق الفريق الأحمر لقب البريميرليغ في الموسم الحالي.

وقال ميلنر في تصريحات صحافية: “ستكون أول مرة في حياتي أشجع فيها مانشستر يونايتد من أجل الفوز”.

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وتابع حديثه “لكنني لن أشاهد المباراة كي أكون أمينا لا أريد إهدار طاقتي في تمني أن تدخل الكرة للمرمى وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك”.

وأكمل”ربما سأضع هاتفي جانبا لبضعة ساعات وأضطلع عليه لمعرفة النتيجة فيما بعد أو سأذهب لتناول الطعام”.

وختم “ستكون مباراة بمثابة تحدي صعب لسيتي لكن هذا كليشيه قديم فأي مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية بغض النظر عمن تواجهه”.