دخل نادي يوفنتوس الايطالي في صراع مع ريال مدريد من أجل ضم اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس. ويطلب نادي بنفيكا 120 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب الشاب وهي قيمة كسر العقد. وذكرت صحيفة “أبولا” البرتغالي أن اللاعب كريستيانو رونالدو تدخل بقوة من أجل اقناع مواطنه بفكرة القدوم ليوفنتوس بدلا من الذهاب لصفوف ناديه السابق ريال مدريد. ووعد رونالدو إدارة السيدة العجوز بإقناع اللاعب الشاب بفكرة اللعب في الكالتشيو بدلا من الذهاب لصفوف ريال مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو ينافس ريال مدريد على ضم صفقة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.