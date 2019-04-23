عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل مباراة بيراميدز، ببطولة الدوري العام، المؤجلة من الجوله الـ٢٦ والتي تنطلق في الثامنة مساءً على ملعب الدفاع الجوي. ويضم تشكيل الزمالك: في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز Advertisements في خط الوسط: طارق حامد - محمد إبراهيم - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما -إبراهيم حسن في خط الهجوم: عمر السعيد الاحتياطي: عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد الغني - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - محمد عنتر - ايمن حفني - بهاء مجدي

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