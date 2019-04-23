كينو وخربين وبينافينتي في هجوم بيراميدز أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 26 من بطولة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، عمر الميداني، رجب بكار خط الوسط: نبيل دونجا، تراوري، عبد الله السعيد خط الهجوم: كينو، بينافينتي، خربين

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