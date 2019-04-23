أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، والتي تقام في الثامنةمساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 26 من بطولة
وضم تشكيل بيراميدز كلا من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، عمر الميداني، رجب بكار
خط الوسط: نبيل دونجا، تراوري، عبد الله السعيد
خط الهجوم: كينو، بينافينتي، خربين
كانت هذه تفاصيل خبر كينو وخربين وبينافينتي في هجوم بيراميدز أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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