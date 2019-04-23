تواجد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى الوحدة السعودي في مدرجات ملعب ستاد الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، قبل انطلاق مباراة ملعب ستاد الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، قبل انطلاق مباراةالأبيض وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز. وحرص اللاعب على التواجد في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق في مواجهته الحاسمة أمام بيراميدز ببطولة الدوري المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاسونجو يساند الزمالك أمام بيراميدز من المدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.