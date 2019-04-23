كاسونجو يساند الزمالك أمام بيراميدز من المدرجات

تواجد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى الوحدة السعودي في مدرجاتملعب ستاد الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، قبل انطلاق مباراة
وحرص اللاعب على التواجد في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق في مواجهته الحاسمة أمام بيراميدز ببطولة الدوري المصري.
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