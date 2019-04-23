الخطيب يرد على أنباء الخلافات داخل الأهلي

رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق على أنباء الخلافات الحادة والانشقاق بحضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء. الفريق الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وحرص الخطيب على تحفيز اللاعبين قبل لقاء المصري بعد غد الخميس بالدوري. وتواجد الخطيب مع العامري في مران الفريق سويا قبل اجتماع مجلس الإدارة وطالب الثنائي الفريق بحصد الانتصار.

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