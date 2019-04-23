شاهد..مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا، لمباراة نادي بيراميدز أمام نظيره الزمالك، على استاد الدفاع الجوي، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسةوالعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.
تنطلق المباراة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن
ويدير المباراة طاقم تحكيم نرويجي يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد جرونفيك، وجيد أوسكار اساكسن، وكريستوفر هاجنس حكماً رابعاً.
شاهد المباراة..
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