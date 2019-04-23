تعرف على الشركات الراعية للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أعلن اتحاد رفع الأثقال عن الشركات الراعية للبطولة الأفريقية التي تنطلق الخميس المقبل الموافق 25 إبريل الجاري في صالة استاد القاهرة بمدينة نصر. حصلت شركة حديد عز وتاج الملوك على حقوق رعاية البطولة الإفريقية لرفع الأثقال. ويشارك من المنتخب المصري 14 لاعب ولاعبة هم: محمد إيهاب، عبدالله جلال، أحمد عادل، محمد عاشور، سليم محمد سليم، أحمد جابر، أحمد سعد، مصطفى وحيد، والرباعات، سارة سمير، نعمة سعيد، سمر حبشى، شيماء طلعت، فاطمة محمود، حليمة عبدالعظيم.

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