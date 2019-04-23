جروس يعقد جلسة مع عبد الله جمعة قبل مواجهة بيراميدز

عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع عبدالله جمعة مدافع الفريق قبل التوجه إلى ملعب الدفاع الجوي لمواجهة بيراميدز. قبل التوجه إلى ملعب الدفاع الجوي لمواجهة بيراميدز. وحذر جروس "جمعة" من الاندفاع للهجوم وترك المساحات لعمر جابر، الذي يتميز بالسرعة، مطالبا بالتركيز من أول دقيقة حتى النهاية.

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