مروان محسن يؤدي جلسات خاصة في جيم الأهلي

أدى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك

ضمن برنامجه الاستشفائي الذي يخضع له للتخلص من حالة الإجهاد. ويغيب مروان عنمباراة المصري للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من بطولة الدوري العام.