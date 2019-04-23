رياضة | رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت " صحيفة لاريبوبليكا " الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ترغب في الحصول على خدمات الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتراجعت فرص إنتقال مارسيلو إلى البيانكونيري كثيراً عقب عودة زين الدين زيدان في الفترة التدريبية الثانية له بعد أن أعاده زيزو للتشكيلة الأساسية ما جعل اللاعب البرازيلي يفكر كثيراً في أمر رحيله إلى خوض تجربة إحتراف جديدة في الدوري الإيطالي.

ولم يفقد يوفنتوس الأمل في الحصول على توقيع مارسيلو على الرغم من أن الصفقة تبدو معقدة للغاية وتراهن إدارة الفريق الإيطالي تراهن على أن الريال سيفتح الباب لرحيل اللاعب مثلما فعلت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو