رياضة | مفاجأت في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

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أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار – علي جبر – عمرو ميداني – عمر جابر Advertisements خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد – إيريك تراوري – محمد فاروق خط الهجوم : كينو – عمر خربين. أما البدلاء :- مهدي سليمان – محمد رزق - محمد مجدي "قفشة" - محمد فتحي – ناصر منسي - عبد الله بكري – كريستيان بينافينتي.

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