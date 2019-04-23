رياضة | الأهلي يستعد بقوة لمواجهة المصري.. و"الخطيب" و"العامري" يؤازران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد بقوة لمواجهة المصري.. و"الخطيب" و"العامري" يؤازران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المران الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي جرى بعد ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري، المحدد لها مساء الخميس حضور كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والعامري فاروق، نائب الرئيس، واللذين حرصا على الحضور لمؤازرة الفريق قبل المباراة القادمة التي تعد واحدة من اللقاءات الهامة في طريق الحفاظ على لقب الدوري.

وأجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة، وتوضيح مهام اللاعبين في إطار قراءته للمنافس بعد مشاهدة العديد من مبارياته السابقة.. تضمن المران أيضًا التركيز على بعض النواحي الهجومية والارتداد السريع للدفاع والاستحواذ في منطقة وسط الملعب واستثمار الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس.

في ذات الوقت، ظهر جميع اللاعبين بحالة بدنية وفنية عالية، ورغب في تقديم المستوى الذي يليق بقدراتهم وإمكاناتهم وتحقيق النتائج التي تدفع بالأهلي إلى المكان الذي يستحقه في الصدارة.. فيما خضع حراس المرمى الثلاثة؛ محمد الشناوي، وعلي لطفى، ومصطفى شوبير؛ لجرعات مكثفة من المران تحت إشراف مدرب الحراس. فيما تخلف الحارس شريف إكرامي عن المران؛ لاستكمال برنامجه التأهيلي.