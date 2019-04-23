رياضة | تصريح مثير من جوارديولا عن مستقبل محرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من جوارديولا عن مستقبل محرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي عن مستقبل الجزائري الدولي معه في الفريق مشيراً إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في صفوفه ويريد بقائه.

وتحدث بيب عن رياض محرز، قائلاً: "هو سيقى معنا في الموسم المُقبل والموسم الذي يليه والموسم الذي يليه، لا أحتاج للتحدث معه هو سيبقى معنا، ويعلم والجميع يعلم بأنه هُنالك مُنافسة في الفريق هو سعيد وأنا سعيد ".

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