رياضة | مستقبل كوتينيو في يد الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل كوتينيو في يد الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسباتية، عن رغبة نادي تشيلسي في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن البلوز سيفقدوا خدمات البلجيكي إيدين هازارد الذي أبدى نيته في الانتقال إلى ريال مدريد مؤكداً أن ذلك يعد "حلم طفولته".

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مستقبل فيليب كوتينيو بين أيدي الفيفا، وذلك في حال تم رفع عقوبة الحظر عن تشيلسي فأن النادي اللندني سيدخل بكل قوته لشراء كوتينهو من البارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب البرازيلي متردد من إمكانية البقاء في الكامب نو مع البارسا، خاصةً بعد عودة ديمبلي الذي سيأخذ المركز الأساسي.