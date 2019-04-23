رياضة | كهربا يثير أزمة في الزمالك قبل لقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يثير أزمة في الزمالك قبل لقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أزمة داخل فندق اقامة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قبل خوض مباراة بيراميدز ، ببطولة الدورى المصري لكرة القدم ، والمقرر لها فى الثامنة مساء ، على ملعب الدفاع الجوي ، حيث سيطرت حالة من الغضب على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا .

وجاء غضب محمود عبد المنعم "كهربا" ، بسبب قيام السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق باستبعاده من التشكيلة الاساسية للفريق ، وتواجده على دكة البدلاء .

فؤجى "كهربا، خلال المحاضرة الفنية الاخيرة ، بخروجه من التشكيل الاساسي والتواجد على دكة البدلاء ، وهو ما اصاب اللاعب بحالة من الغضب .