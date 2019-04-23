رياضة | مؤشر جديد يقرب صلاح من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب صلاح من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد وجود أنباء تفيد بضم ريال مدريد للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكتب " موقع ديفنسا سنترال " الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي يرغب في إحداث ثورة في الفريق المريجي فيما يخص الصفقات الخاصة بفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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ويضع زيدان خطة رئيسية تكمن في الحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الذي من المنتظر أن تصل قيمه إنتقاله إلى سانتياجو بيرنابيو أكثر من 100 مليون يورو.

وفي حالة فشلت الصفقة سوف يلجأ الريال إلى الخطة البديلة والتي سيتحول فيها الفريق إلى إستهداف محمد صلاح والحصول على خدماته.

ويعد البيانكونيري فريق نادي يوفنتوس واحد من أكبر المنافسين لريال مدريد للحصول على خدمات صلاح