رياضة | مفاجآت في قائمة اليونايتد أمام السيتي في قمة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة اليونايتد أمام السيتي في قمة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قائمة الشياطين الحمر استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي مان يونايتد يواجه مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، في إطار مواجهات الجولة الـ31، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت قائمة يونايتد على النحو التالي: في حراسة المرمى: دي خيا وروميرو وجرانت. Advertisements في خط الدفاع: دالوت ودارميان وبايلي وفالنسيا ويونج وجونز ولينديلوف وروخو وشاو وسمولينج. في خط الوسط: فريد وماتيتش وهيريرا وبوجبا وماكتوميناي وبيريرا وسانشيز وماتا ولينجارد ومارسيال . في خط الهجوم: ولوكاكو وراشفورد.

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