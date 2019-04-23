رياضة | جلسة خاصة بين لاسارتي وناصر ماهر في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة خاصة بين لاسارتي وناصر ماهر في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع ناصر في بعض الأمور الفنية ومنحه تعليمات خاصة، للحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.