رياضة | تعليمات خاصة لحمدي فتحي وأيمن أشرف في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليمات خاصة لحمدي فتحي وأيمن أشرف في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سباستيان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الثنائي أيمن أشرف وحمدي فتحي خلال فقرة العرضيات التي أجراها لاسارتي على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام سباستيان خلال هذه الجلسة بمنح بعض التعليمات الفنية لأيمن وحمدي لتنفيذها في فقرة الكرات العرضية، والتي يركز عليها لاسارتي كسلاحا لضرب دفاع المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.