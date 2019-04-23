رياضة | ناصر ماهر حارس جديد للأهلي

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيام طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر بتدريب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر على مركز حراسة المرمى.

وارتدى ناصر "جوانتي" حراس المرمى وقام طارق سليمان بتسديد الكرات عليه، بجانب أحمد الشيخ وزميله صلاح محسن لإضافة جو ترفيهي على المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غد الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.