رياضة | زيدان يتخذ قرارا مفاجئا ضد جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتخذ قرارا مفاجئا ضد جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على قرار في أزمة الويلزي جاريث بيل جناح الملكي في الفترة الحالية.

وتلقى جاريث بيل سيل حاد من الانتقادات في مباراة الفريق الماضية أمام أتلتيك بيلباو في ملعب البرنابيو من الجماهير مما دفع اللاعب للرد على الجماهير بالإشارات.

وجاءت صيحات الاستهجان ضد جاريث بيل في ملعب البرنابيو مع كل مرة يلمس فيها اللاعب الكرة خلال لقاء أتلتيك بيلباو.

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افاد موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان قرر عدم منح جاريث بيل فرصة المشاركة مع الفريق خلال أي مباراة في ملعب سانتياجو بيرنايو، وهو ما يعني غيابه أمام فياريال في الجولة السادسة والثلاثين والغياب أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقد يمنح زيدان الفرصة أمام اللاعب للمشاركة في لقاء خيتافي ورايو فاليكانو وريال سوسيداد وهي المباريات التي سوف تلعب خارج ملعب البرنابيو.

وجاء قرار زيدان بمنع بيل بعدم اللعب في ملعب البرنابيو لتفادي دخوله في مشادات مع الجماهير ولعدم تعرضه للانتقادات والحد من صحيات الاستهجان ضده.