رياضة | خطة جروس لإيقاف خطورة كينو والسعيد في موقعة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جروس لإيقاف خطورة كينو والسعيد في موقعة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق لنادى الزمالك، خطة لإيقاف خطورة الثنائي عبد الله السعيد وكينو أبرز لاعبي فريق بيراميدز، خلال مباراة الفريقين التي ستقام اليوم.

وطلب جروس من لاعبيه، عدم ترك المساحات أمام كينو وعبد الله السعيد، وخاصة أن الثنائى يمتازوا بالمهارة والمراوغة، وطالبهم أيضا بتضييق الخناق عليهم، وأن يلعبوا عليهم بهدوء بهدوء وعدم ترك مساحات لتسلم الكرة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019