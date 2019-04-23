رياضة | ليفربول يحدد مبالغا خياليا لبيع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد مبالغا خياليا لبيع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن ليفربول حدد مبلغ فلكي وتعجيزي للفرق التي ترغب في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز وذلك بعد ظهور أنباء تفيد بفتح ريال مدريد لخزائنه من أجل على خدمات " مومو " وجعله ثاني أغلى لاعب في العالم.

وعلى الرغم من التأكيدات التي ظهرت مؤخراً حول رغبة ليفربول في الحفاظ على نجمه صلاح لصناعة المجد معهم وتحقيق البطولات على المستوى المحلي والعالمي إلا أن الحديث عن مستقبل اللاعب لن يتوقف مع دخول أكثر من نادي على خط المفاوضات.

وأشار " موقع سبورت الفرنسي " أن ليفربول لن يتخلى عن نجمه المصري بسهولة بل سيضع جميع العقبات التي تحول بين رحيله عن قلعة الأنفيلد ومن يرغب في الحصول على خدماته يجب عليه أولاً دفع مبلغ 180 مليون يورو.

ويعتبر ريال مدريد واحد من أكثر الأندية التي ترغب في ضم صلاح وذلك من أجل تكوين شراكة قوية بينه وبين البلجيكي إيدن هازارد نجم تشيلسي والذي إقترب هو الآخر من الدفاع عن ألوان الكتيبة المدريدية حيث يسعى زيدان لبناء مشروع شاب للسيطرة على أوروبا من جديد.