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رياضة | مبابي يرعب ميسي

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آثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ذعر ليونيل ميسي مهاجم فريق قبل نهاية الموسم الجاري.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أن كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو مصدر القلق الوحيد عند ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة في الصراع.

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واشار الموقع إلى أن ميسي يملك في سجلاته 33 هدف مع برشلونة بالدوري الإسباني فيما يملك مبابي  30 هدف مع باريس سان جيرمان بعد الهاتريك السابق في شباك موناكو.

واضاف الموقع، أن القلق الذي يثير ذعر ميسي من مبابي، هو أن مسابقة الدوري الفرنسي أضعف من الليجا وهو ما يمنح اللاعب فرصة لزيادة الغلة التهديفية.

أما السبب الثاني هو أن باريس سان جيرمان ودع بطولة ولم يبقي أمامه سوي الدوري وهو ما يزيد من فرصته في تسجيل المزيد من الأهداف.

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