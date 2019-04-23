رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

ويأتي اقتراب صبحي، من العودة عقب مشاركته مساء اليوم في تدريبات فريققه بالتقسيمة التي أجراها الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، عقب تعافيه من الإصابة.

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ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني موقف صبحي؛ سواء بالعودة للقائمة أو استمرار غيابه بالساعات المقبلة، عقب غيابه عن مباراة بيراميدز الماضية، بالدوري الممتاز.

وتعرض رمضان، للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي؛ بإياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.