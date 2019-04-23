اونلاين | رابط beIN Sports HD6 مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث كورة لايف تابع الهلال والنجم الساحلي كورة أون لاين

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تترقب جماهير الزمالك مباراة الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي في المباراة التى تجمعهما اليوم في السويس بإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لمعرفة منافس الفارس الأبيض في نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي في السادسة مساء اليوم وتنقل على قناة beIN Sports HD6.

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وكانت مباراة الذهاب في سوسة قد انتهت بفوز النجم الساحلي 3/1، وتم تأجيل مباراة العودة بسبب الأحداث السياسية في السودان ونقلت إلى السويس.

جماهير الزمالك تترقب مباراة الهلال والنجم الساحلي

وتحظى مباراة الهلال والنجم الساحلي بإهتمام نادي الزمالك وجماهيره حيث يلتقي الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب مع الفارس الأبيض في الدور نصف النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب 28 أبريل بالقاهرة، والعودة 5 مايو في السودان أو تونس.

ويدخل النجم الساحلي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" بمدينة "العين" الإماراتية.