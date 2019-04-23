اونلاين | يلاشووت مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي كأس الكونفيدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشووت مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الهلال السودانى والنجم الساحلي التونسي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى الدور الربع نهائي فى مباراة إياب حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق النجم الساحلى بثلاث اهداف مقابل هدف وهى مؤجلة من يوم 14 أبريل الماضي، ويستضيف استاد بترو سبورت بالقاهرة اللقاء، ونعرض الان من خلال موقع كورة اون موعد وتفاصيل اللقاء.

حيث من المتوقع ان تكون المباراة قوية بين فريقي الهلال والنجم الساحلي فى الدور الربع نهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى فريق الهلال لحسم النتيجة وتحقيق الفوز لصالحه، حيث أن الفائز بالمسابقة ستُتاح له فرصة إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته، وسوف يواجه الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2018-2019 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها وانتهت مباراة الذهاب بفوز النجم الساحلى بثلاث اهداف مقابل هدف للهلال .

معلومات مباراة الهلال والنجم الساحلي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الدور الربع نهائي

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استاد بتروسبورت

الاثنين 23 أبريل

توقيت القاهرة: الساعة 6:00

توقيت السعودية: 7:00

الهلال السوداني × النجم الساحلي الثلاثاء 23 أبريل 2019