اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019

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يلتقي فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي ضمن إياب الكونفدرالية 2019 ، الهلال السوداني يطمح في عودة تاريخية علي أحد الملاعب المصرية، في ملاقاة الفريق التونسي النجم الرياضي الساحلي، فهل ينجح أم ستكون أمنية صعبة، ولم يستطع الفريق اللعب في السودان، وتم تأجيل لقاءه بسبب الأوضاع في السودان، والثورة الشعبية، وكانت مواجهة الذهاب في تونس قد نجح فيها النجم بالفوز بثلاثية مقابل هدف، لذا ستكون المهمة صعبة علي الفريق السوداني، خصوصا أن النجم هو بطل كأس زايد سيكون مفعماً بالروح المعنوية لتحقيق تقدم آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي..

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مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي مباشر

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