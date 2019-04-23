اونلاين | يلاشوت youtube مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاشوت youtube مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران بث مباشر اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الهلال واستقلال طهران ضمن دور المجموعات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2019، علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ، نادي الهلال السعودي بمواجهة ساخنة للغاية ضد نادي إستقلال إيران، من أجل رد الهزيمة التي تعرض لها من الفريق الإيراني في الذهاب، والتي كانت بالجولة الماضية، فهل ينجح في ذلك، وحصد ثلاث نقاط ستكون هامة في مسيرته خصوصا أنه يطمح في الفوز وتحقيق إنتصار ليعتلي الصدارة ويقترب من الصعود.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال واستقلال طهران في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء عامر الخوذيري..

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مشاهدة مباراة الهلال واستقلال طهران مباشر

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