انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على "روزنامة" الموسم الكروي الجديد في الكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:51 مساءً - أقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم "روزنامة" الموسم الكروي المقبل (2019-2020)، بعد إجراء تعديلات عليها، وذلك مع قرب نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الكويتي، خالد الشمري، إن مجلس الإدارة اعتمد "روزنامة" الموسم الجديد، الذي ينطلق ببطولة كأس الاتحاد التنشيطية، في الـ24 من أغسطس المقبل، على أن تستمر حتى نهاية أسبوع الفيفا في سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الدوري الكويتي الممتاز سينطلق في الـ19 من سبتمبر المقبل بمشاركة 10 أندية، في حين تنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى في الـ21 من الشهر ذاته، لافتاً إلى أن مباراة كأس السوبر ستقام أحد يومي الـ23 و24 من أكتوبر المقبل.

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وكشف أن بطولة كأس ولي العهد الكويتي ستنطلق في الـ28 من نوفمبر المقبل، في حين ستكون صافرة بداية مسابقة كأس أمير الكويت في السادس من مارس المقبل.

في سياق متصل قرر اتحاد الكرة الكويتي تأجيل البت في نظام بطولات الموسم المقبل بعد انتهاء الموسم الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الحياة عادت إلى الملاعب الكويتية، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة رفع الإيقاف الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية منذ أكتوبر 2015، قبل أن يضع حداً ذلك في ديسمبر 2017.