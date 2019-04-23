شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى.. 112 عامًا من البطولات والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتزامن اليوم الأربعاء الرابع والعشرون من إبريل مع الذكرى الـ 112 لتأسيس النادى الأهلى، والذى أنشئ في عام 1907 للشباب الوطنيين المصريين على يد كبار الشخصيات في مصر، في مقدمتهم عمر لطفى بك، صاحب فكرة الإنشاء، ومصطفى كامل وطلعت حرب وأمين سامى باشا.

وتمكن الأهلى من تحقيق أول بطولة في تاريخه في عام 1923 بالظفر بلقب كأس السلطان على حساب الزمالك، بقيادة محمود مختار، المُلقب بمختار التتش، والذى يعتبر أبرز أساطير النادى الأحمر، ويحمل ملعب الكرة بمقر الأهلى بالجزيرة اسمه حتى الآن.

وشهد عام 1922 تولى جعفر والى باشا منصب رئيس النادى الأهلى، والذى يمتلك رقماً قياسياً في تاريخ النادى الأحمر، كأكثر رئيس استمر في منصبه، حيث أدار النادى لفترة تجاوزت الـ 18 عاماً، وكان أول من أدخل الكهرباء لمقر النادى، وهو الأمر الذي أسعد أعضاء قلعة الجزيرة بشدة وقتها، وتكلف مشروع إدخال الكهرباء لمقر النادى في ذلك التوقيت 52 جنيهاً.

الأهلى على مدار تاريخه خلال 112 عاماً حقق ألقاباً وتتويجا لا حصر لها على مستوى جميع الألعاب الجماعية والفردية، وعلى رأسها لعبة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم أجمع، واللعبة التي أدخلت الأهلى التاريخ من أوسع أبوابه بعدد كبير من الأرقام القياسية على المستويين المحلى والقارى، بل والعالمى في العديد من المناسبات، حيث في جعبته 124 بطولة متنوعة.

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وحقق فريق «الشياطين الحُمر» اللقب المفضل لفريق الكرة بالنادى الأهلى، درع الدورى المصرى في 40 مرة كأكثر نادٍ مصرى يحصد اللقب، بالإضافة إلى 36 تتويجاً بكأس مصر و10 ألقاب لكأس السوبر، و15 تتويجاً بدورى منطقة القاهرة و7 لكأس السلطان حسين وتتويج وحيد بكل من دورى الجمهورية العربية المتحدة وكأس الاتحاد المصرى التنشيطى.

أما على المستوى القارى فيتزعم المارد الأحمر القارة السمراء بـ 20 لقباً قارياً متنوعاً، منحه التربع على عرش العالم في عام 2014 كأكثر ناد تتويجاً بالألقاب القارية متفوقاً على كبار أندية أوروبا وأمريكا اللاتينية، وحقق لقب دورى أبطال أفريقيا 8 مرات وبطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 4 مرات ولقب السوبر الأفريقى 6 مرات ولقب وحيد بكل من الكونفدرالية والأفروأسيوى.

ولم يخل سجل فريق الكرة بالنادى الأهلى من الألقاب والتتويجات العربية، حيث ظفر الفريق بـ 4 ألقاب على المستوى الإقليمى بواقع تتويجين للسوبر العربى وتتويج بكل من البطولة العربية لأبطال الدورى وأبطال الكؤوس، كما احتل المركز الثالث في مونديال العالم للأندية.. فضلاً عن مشاركته بنفس البطولة مرتين غيرهما.

ومر على تاريخ القلعة الحمراء أساطير ساهموا في زيادة بطولاته وإنجازاته وشعبيته، على رأسهم مختار التتش وصالح سليم وحسين حجازى وطه إسماعيل وحسن حمدى ومحمود الخطيب وإكرامى وثابت البطل وطاهر أبوزيد وحسام حسن ومحمد أبوتريكة وغيرهم من النجوم الذين كان لهم دور بارز في مسيرة نادى القرن والكرة المصرية.