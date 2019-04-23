العامري فاروق: تجربة بيراميدز جذبت أنظار الجماهير

أشاد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، بتجربة نادي بيراميدز المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال العامري في مؤتمر خاص بالملكية الفكرية، إن تجارب الاستثمار الرياضي في مصر مميزة وسبقت تجربة بيراميدز من قبل تجارب ناجحة مثل أندية وادي دجلة لمالكه ماجد سامي ومصر المقاصة والجونة.

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وأضاف "تجارب الاستثمار الرياضي في الأندية جيدة وتزيد التنافسية في جميع البطولات، أعتقد أن منافسة بيراميدز على لقب الدوري المصري مع الأهلي والزمالك، أمر جذب اهتمام الجماهير للتجربة".

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، قد دخل في خلافات كبيرة مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الفترة الماضية.

يذكر أن نادي بيراميدز يستضيف اليوم الثلاثاء، نظيره الزمالك، على ملعب الدفاع الجوي، في قمة الدوري المصري الممتاز.