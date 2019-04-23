حدث تاريخي غير مسبوق في الدوري الفرنسي

ستصبح ستيفاني فرابار، الأحد المقبل، أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك قبل عدة أشهر من احتضان بلادها لكأس العالم للسيدات، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة.

وتدير ستيفاني فرابار (35 عامًا)، منذ 2014، مباريات في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وستحكم فرابار، مباراة أميان وستراسبورج، استعدادًا لمونديال السيدات الذي سيبدأ في 7 يونيو/حزيران المقبل، وفقًا للاتحاد الفرنسي.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أنه بهذه الطريقة يسعى لتوفير أفضل ظروف للحكمة فرابار، تلبية لطلب الفيفا.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان "استعدادها الفني والبدني سيكون مدعومًا أيضا بتقنية الفيديو التي ستستخدم في البطولة".