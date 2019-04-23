زيدان يحرم يوفنتوس من هدفه الجديد

تراجع الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، عن موقفه بشأن مغادرة النادي الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للبرنامج الإسباني الشهير "الشيرينجيتو"، فإن إيسكو قضى على أحلام يوفنتوس بضمه خلال الميركاتو الصيفي.

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وكان يوفنتوس يفكر في ضم بديل للصربي بيانيتش، والذي يسعى لضمه ريال مدريد، واستقر مسبقًا على إيسكو، إلا أن تمسك الأخير بالاستمرار في اللعب تحت قيادة زيدان بدد أحلام السيدة العجوز.

وكان إيسكو قريبًا من الرحيل عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن ذلك قبل قدوم زيدان على رأس الإدارة الفنية للريال، إذ كان الإسباني بعيدًا عن المشاركة تمامًا تحت قيادة الثنائي جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، على الترتيب.

وأكد التقرير أن بقاء إيسكو ليس رياضيًا فقط، وإنما اجتماعيًا أيضًا، حيث ينتظر مولودًا جديدًا من صديقته سارة سالامو، كما أن يشعر بالاستقرار في مدريد.