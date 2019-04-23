في بيان رسمي.. نيويورك ريد بولز ينفي التعاقد مع هنري

نفى نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي في بيان رسمي تعاقده مع المدير الفني الفرنسي تييري هنري، بعد التقارير الصحفية التي ربطته نجم الفريق السابق بقيادته فنيًا خلال الفترة المقبلة.
وقال دينيس هامليت المدير الرياضي للنادي الأمريكي: "المعلومات التي انتشرت حول ما يتعلق بتوقيع تييري هنري لنادي نيويورك ريد بولز غير صحيحة."
وتولى هنري قيادة موناكو الفرنسي في الموسم الحالي، في تجربته الأولى كمدير فني، بعد تجربة كمساعد في الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي، إلا أن نادي الإمارة الفرنسية أعلن إقالته بسبب تراجع النتائج.
ولعب النجم الفرنسي السابق بقميص فريق نيويوك ريد بولز بين عامي 2010 و2014، في تجربته الأخيرة كلاعب كرة قدم محترف.
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