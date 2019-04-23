جوارديولا: لاعبو يونايتد أذكياء.. وأولد ترافورد ليس سهلًا ولكنه جميل

حذر الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاعبيه من أن مانشستر يونايتد، الجريح، سيكون أكثر خطورة عندما يلتقي الفريقان في مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وسيمنح الفوز لسيتي نقطة أعلى من ليفربول في صدارة المسابقة، مع تبقي ثلاث مباريات قبل النهاية، لكن الهزيمة أو التعادل سيمنح أفضلية لمنافسهم على اللقب.

وخسر مانشستر يونايتد صفر / 4 أمام إيفرتون الأحد الماضي، لكن جوارديولا أكد أنه يتوقع ظهور مانشستر يونايتد بأداء أفضل بكثير في (أولد ترافورد).

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "أتوقع أن يكون مانشستر يونايتد أفضل أمامنا، أنا متأكد من ذلك."

وأضاف: "إنهم أذكياء. لاعبو كرة القدم يحاولون تقديم أفضل ما عندهم. نستعد لنقاطهم القوية ونقاط الضعف"

وقال جوارديولا إن طريقة هزيمة يونايتد أمام إيفرتون يوم الأحد قد تجعل المباراة أكثر صعوبة لفريقه ، خاصة وأن يونايتد لا يزال يسعى لاحتلال أحد المراكز الأربع الاولى بالدوري".

وقال جوارديولا إنه يخشى للغاية مما يمكن حدوثه في مباراة الديربي.

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وأضاف:" رأيت ما تفعله هذه المباريات- إنها مباراة مختلفة- المباراة امام إيفرتون انتهت".

وتابع: "لدينا أربع مباريات متبقية في بطولة الدوري، لذلك علينا الفوز في المباريات الأربع للحفاظ على اللقب".

وقال جوارديولا:"(أولد ترافورد) ليس مكانًا سهلاً للذهاب إليه ، لكنه في نفس الوقت مكان جميل، نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به، سنذهب هناك للعب مباراة جيدة".

ويدخل سيتي المباراة بدون لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الاصابة ولكن باستثناء ذلك يخوض الفريق المباراة بقوته الضاربة.

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا : "هناك بعض المشاكل مع بعض اللاعبين ، لكن الجميع تقريبا في حالة جيدة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة.