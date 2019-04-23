شكرا لقرائتكم اختتام دورة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ ساعتين في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 17:42

نظم الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ بالشراكة مع نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الدورة التدريبية الدولية الأولى للسباحة بالزعانف، لمدة ثلاثة أيام في دبي، هدفت الدورة إلى تشجيع وتحفيز المدربين الجدد لنشر رياضة السباحة بالزعانف بالدولة وتكوين نواة لجيل جديد للمشاركات الدولية والاقليمية.



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وأقيمت الدورة في مجمع حمدان الدولي كأول نشاط للاتحاد العربي بدولة الإمارات بعد نجاح سابق للدورة في الأردن – مصر – المغرب – الجزائر - فلسطين.

وحاضر في الدورة على مدار ثلاثة أيام احد الخبراء العالميين اندريا ياكوفلاف مدرب منتخب اوكرانيا الحاصل علي بطولات العالم لعدة مرات، وأصحاب الأرقام العالمية القياسية - مدرب معترف به من لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي للغوص.

وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين بشهادات معتمدة من الاتحاد العربي للغوص والاتحاد الدولي للغوص باجتياز المستوي الأول.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نيو اولمبيا الشركة الداعمة للدورة بشير سعيد خلال الختام أن الاتحاد يهدف إلى استقطاب خبراء آخرين سيتوافدون في المستويات الثلاثة القادمة للوصول بالمدربين للحصول علي الرخصة الدولية التي تتيح لهم العمل في جميع أنحاء العالم.