شكرا لقرائتكم لاسارتي يقصي «المخضرمين»... ويفجر أزمة بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 17:34

قرر المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي إقصاء عدد من لاعبي الخبرة خلال المرحلة القادمة بداعي هبوط مستوياتهم ومنهم لاعب الوسط حسام عاشور والمدافع أحمد فتحي ما فجر غضب المدرب العام محمد يوسف ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، إذ شددا على قيمة وخبرة اللاعبين وصعوبة إبعادهما بطريقة لا تليق بعطائهما خلال الأعوام الماضية.



على صعيد متصل، يغيب عن الأهلي في المواجهة المؤجلة من المرحلة الـ19بالدوري المصري أمام فريق المصرى البورسعيدى الخميس القادم كل من المدافع محمد هاني ولاعب الوسط عمرو السولية والحارس محمد الشناوي والمهاجم مروان محسن للإصابة. ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز وتعويض هزيمته الأخيرة أمام بيراميدز للاحتفاظ بحظوظه في المنافسة على اللقب.

من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير ان نجله مصطفى شوبير سيصبح الحارس الأول في مصر خلال الأعوام القادمة، مشيرا إلى أنه قد يذود عن مرمى «القلعة الحمراء» في مواجهة المصري البورسعيدي. ويعد شوبير أحد أبرز حراس الأهلي والمنتخب المصري على مدار التاريخ.

في المقابل، يتكتم المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إيهاب جلال على تشكيل فريقه لمراوغة نظيره بالأهلي لرغبته في إسقاط حامل اللقب ليحقق إنجازا كبيرا بالفوز على قطبي الكرة المصرية إذ هزم فريقه الزمالك قبل جولتين. وكانت إدارة النادي البورسعيدي سددت للاتحاد المحلي تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الأهلي.