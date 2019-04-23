شكرا لقرائتكم أودوي يؤكد انتهاء موسمه بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 17:16

انكلترا - رويترز - أكد كالوم هودسون-أودوي جناح تشيلسي انتهاء موسمه بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب في التعادل 2-2 مع بيرنلي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (الاثنين).



وغادر هودسون-أودوي (18 عاما) الملعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولعب بيدرو بدلا منه، وقال اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت إن موسمه مع تشيلسي انتهى.

وأضاف على تويتر: «الألم يعتصرني لإنهاء الموسم بإصابة في وتر العرقوب. سأعمل جاهدا للعودة أكثر قوة الموسم المقبل».

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وبذلك سيغيب هودسون-أودوي عن آخر ثلاث مباريات لتشيلسي في الدوري الممتاز هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وليستر سيتي.

كما سيغيب عن مواجهة الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت. وستقام مباراة الذهاب في الثاني من مايو ايار، وتقدم تشيلسي بعد التعادل مع بيرنلي إلى المركز الرابع في الدوري متفوقا بنقطة على أرسنال الخامس.

وانضم هودسون-أودوي لمنتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي رغم معاناته من أجل دخول التشكيلة الأساسية لتشيلسي.

وقال بايرن ميونيخ إنه يرغب في ضمه من تشيلسي، مما أثار تكهنات حول نية النادي اللندني بيعه في الصيف.