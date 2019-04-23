شكرا لقرائتكم أتلانتا يسقط نابولي ويقترب من المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 17:24

إيطاليا - رويترز - دخل أتلانتا صراع المنافسة على المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على مستضيفه نابولي.



ويملك نابولي صاحب المركز الثاني 67 نقطة متقدما بست نقاط على إنترناسيونالي الثالث فيما قفز أتلانتا إلى المركز الخامس ولديه 56 نقطة متساويا مع ميلانو الرابع ويتفوق بنقطة على روما قبل خمس جولات من النهاية، وسيشعر نابولي أنه كان يجب عليه الحصول على نقطة واحدة على الأقل بعد هيمنته لفترات طويلة.

لكنه خرج خالي الوفاض بعد أداء غير مؤثر أمام المرمى ودفاع قوي لأتلانتا، ووضع دريس ميرتنز صاحب الأرض في المقدمة بهدفه 12 هذا الموسم في الدقيقة 28 عندما حول تمريرة كيفن مالكويت العرضية داخل الشباك من مدى قريب، وأدرك دوفان زاباتا التعادل لأتلانتا قبل 20 دقيقة من النهاية ثم صنع هدف الفوز إلى ماريو باشاليتش.