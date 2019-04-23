شكرا لقرائتكم سولشاير يطالب لاعبي يونايتد بالرد على المنتقدين في مباراة سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بالرد بقوة على المنتقدين عندما يواجه غريمه وجاره مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة قمة يوم الأربعاء وذلك بعد هزيمة مذلة برباعية دون رد أمام إيفرتون قبل أيام.

وفي مباراة القمة سيتنافس الفريقان على أكثر من مجرد الحفاظ على الكبرياء المحلي ويعلم سيتي جيدا انه سيتصدر الترتيب حال فوزه بينما يسعى يونايتد لدخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووبخ سولشاير لاعبيه واعتذر لجماهير النادي بعد الهزيمة القاسية في غوديسون بارك لكنه قال إن مباراة القمة ستكون أفضل فرصة للنهوض سريعا من هذه الكبوة.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا: هذه أفضل مباراة لفريق جريح يرغب في التعويض. اجتمعت باللاعبين عقب المباراة الأخيرة وأبدى الجميع خيبة أملهم وقالوا إن الأداء أمام إيفرتون سبب لهم جرحا شديدا وإن مباراة سيتي ستكون افضل فرصة للتعويض.

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وأتبع: قلت لهم إن الملعب سيكشف الجميع وإن الجماهير ستؤازر الفريق إذا بذل كل ما في وسعه أمام منافس جيد جدا مثل سيتي. وواصل: انتظر منكم الرد وعليكم المحاولة .. لم يكن لدينا الوقت للاستعداد في الملعب .. لكن الأمر يتعلق بتغيير ذهنية الفريق والتأكد من أن الجميع في كامل التركيز.

وحل المدرب النرويجي مؤقتا بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018 ومنحه النادي عقدا دائما لثلاث سنوات الشهر الماضي. وأكد سولشاير إنه سيجري تغييرات قبل انطلاق الموسم المقبل لكنه قال إن هناك بعض اللاعبين الواعدين في التشكيلة الحالية.

وقال: بالطبع الكل يعلم نفسية اللاعبين والوقت ليس مناسبا للحديث عن تغييرات شاملة في التشكيلة التي أبلت بلاء حسنا. سيتي وليفربول فقط حصدا نقاطا أكثر من يونايتد في آخر 18 مباراة.

وتابع : يوجد الكثير من اللاعبين في التشكيلة الحالية يحملون جينات النادي ويتمتعون بأعلى معاييره. سيدخل لاعبون إلى التشكيلة وسيخرج آخرون.