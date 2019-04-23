الاتحاد يهزم "ميدو البويات" بسداسية نظيفة استعدادا للنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاتحاد السكندرى على فريق "ميدو البويات"، أحد أندية الدرجة الرابعة، بسداسية نظيفة استعدادا لمباراة النجوم فى الأسبوع الـ 31 والمقرر لها 30 أبريل الحالى. أحرز سداسية الاتحاد محمد ناجى جدو وتشوكا ومحمد عبد المجيد، وأضاف خالد الغندور هدفين، واختتم رزاق سيسيه الأهداف، واطمأن حلمى طولان المدير الفنى على جميع اللاعبين، حيث شارك عدد كبير من اللاعبين خلال شوطى اللقاء. ومنح طولان اللاعبين راحه غدا على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس.

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