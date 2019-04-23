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الطلائع يهزم الحدود بثنائية نظيفة استعدادا للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طلائع الجيش فوزا بهدفين دون رد على نظيره حرس الحدود، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز العسكرى.

سجل ثنائية الطلائع أحمد سمير وإسلام جمال، ويستعد الطلائع لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، فيما يستعد حرس الحدود لملاقاة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها 30 أبريل الحالى فى الجولة 31 للدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا، ويحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

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