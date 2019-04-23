شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى جزء من مران الأهلى وهانى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحى، لاعب الأهلى، فى جزء مران الفريق الجماعى الذى اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المصرى، حيث شارك رمضان فى جانب كبير من المران بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خضع له، وأدى اللاعب تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى مساء الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الاسبوع ال19 لبطولة الدورى العام.

من ناحية أخرى أدى محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، وقام هانى بالجرى حول الملعب، وتنفيذ البرنامج التأهيلى الذى يخضع له تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.