شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يتواجد باستاد السويس لحضور مباراة الهلال والنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد للزمالك، باستاد الجيش بالسويس، لحضور مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى، المقرر إقامتها فى إياب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وحرص أمير عزمى على الحضور للمباراة لمتابعة الفريق المتأهل من النجم والهلال، والذى سيواجه الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لكتابة تقرير فنى عنه وتقديمه للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، لدراسته قبل موقعة نصف النهائى.

يذكر أن النجم الساحلى فاز على الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى تونس.